Botafogo derrota Madureira e assume a liderança do Carioca

O Botafogo derrotou o Madureira por 4 a 2, de virada nesta quinta-feira (3) no estádio Nilton Santos, e assumiu a liderança da Taça Guanabara do Campeonato Carioca com 7 pontos conquistados, mesma pontuação de Flamengo e Vasco, que aparecem, respectivamente, na segunda e terceira posições.

