Mesmo com um time alternativo, o Atlético-MG goleou o Uberlândia por 4 a 0, nesta quarta-feira (2) no Parque do Sabiá, e assumiu a liderança do Campeonato Mineiro com 7 pontos. A vice-liderança da competição é do América-MG, que bateu o Cruzeiro por 2 a 0 no Mineirão no encerramento da 3ª rodada.