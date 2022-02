Surfe: Ítalo Ferreira brilha e está nas oitavas da etapa de Pipeline

O campeão olímpico Ítalo Ferreira brilhou nesta terça-feira (1) e avançou para as oitavas de final da primeira etapa da temporada 2022 do Circuito Mundial de Surfe, que é disputada em Pipeline (Havaí).

The Billabong Pro Pipeline is ON!

Watch the Men's Round of 32 on https://t.co/ie0ZfNdmHw.@billabong1973 pic.twitter.com/CuVh3XPbo7