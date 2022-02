Com um gol de Dudu, o Palmeiras derrotou o Água Santa por 1 a 0 nesta terça-feira (1) no Allianz Parque na última partida antes do Mundial de Clubes, e manteve a liderança isolada do Grupo C do Campeonato Paulista com 10 pontos.

