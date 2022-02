Com retorno de Luana, Pia convoca Brasil para Torneio da França

Uma publicação compartilhada por Seleção Feminina de Futebol (@selecaofemininadefutebol)

"A Rafaelle tem pela frente um estilo de futebol diferente do que jogava na China [quando defendia o Changchun Zhouye]. A maneira de defender, pressionar, toda a organização do técnico sueco [Jonas Eidevall]. Isso me deixou feliz, pois vai ajudá-la a melhorar o jogo na seleção. Significa muito para nós", comentou.

A caminhada brasileira no Torneio da França começa no dia 16, às 14h (horário de Brasília), contra a Holanda. Três dias depois, a seleção de Pia encara as anfitriãs, às 17h10. Por fim, no dia 22, a equipe canarinho terá pela frente a Finlândia. Todos os jogos serão disputados no estádio Michel D'Ordano, em Caen.

"É uma competição de altíssimo nível. A França é a terceira colocada do ranking da Fifa [Federação Internacional de Futebol]. A Holanda é a quinta e a Finlândia a 18ª. Tenho certeza que o torneio nos ajudará muito enquanto seleção para termos os primeiros parâmetros em busca do maior objetivo do ano, que é a Copa América [entre 8 e 30 de julho, na Colômbia, valendo vaga para a Copa do Mundo de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia]", destacou Aline Pellegrino, que recentemente assumiu a coordenação de seleções femininas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Convocadas

Goleiras: Letícia Izidoro (Benfica-POR), Lorena (Grêmio) e Jully (Palmeiras).

Defensoras: Rafaelle (Arsenal-ING), Daiane (Madrid CFF-ESP), Tainara (Bordeaux-FRA), Tamires (Corinthians), Antonia (Madrid CFF-ESP), Thaís Regina (São Paulo), Letícia Santos (Eintracht Frankfurt-ALE) e Fê Palermo (São Paulo).

Meias: Ary Borges (Palmeiras), Adriana (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage-EUA), Angelina (OL Reign-EUA), Duda (Flamengo), Júlia Bianchi (Palmeiras) e Luana (Paris Saint-Germain-FRA).

Atacantes: Debinha (North Carolina Courage-EUA), Marta (Orlando Pride-EUA), Geyse (Madrid CFF-ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras) e Gio (Levante-ESP).

