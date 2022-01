Tite mexe na defesa e Brasil terá 6 mudanças para enfrentar o Paraguai

O técnico Tite promoveu seis mudanças na equipe titular da seleção brasileira para o duelo contra o Paraguai, nesta terça-feira (1º), às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. O jogo, válido pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar, será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional. As alterações foram feitas no treino da tarde desta segunda-feira (31), o último antes do confronto.