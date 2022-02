Com gol de Hyoran, Bragantino consegue primeira vitória no Paulista

Com um gol de um estreante, o Bragantino alcançou a sua primeira vitória na atual edição do Campeonato Paulista. Jogando no estádio Nabi Abi Chedid, o Massa Bruta bateu o Guarani por 1 a 0 graças ao faro do meia Hyoran.

ESTREIA COM GOLAÇO! Com gol do estreante Hyoran, vencemos o Guarani por 1 a 0 no Nabizão e somamos nossos primeiros 3 pontos no @Paulistao. Voltamos a campo já na quinta-feira, contra o São Paulo, em Bragança Paulista. Pra cima, #MassaBruta!



Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags