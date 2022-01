Brasil bate Chile e vira líder da chave A da Copa América de Futsal

O Brasil superou o Chile por 4 a 2 na Copa América de Futsal, em Assunção (Paraguai), com gols de Marlon (duas vezes), Pito e Ferrão. Do lado chileno, coube a Martinez descontou com dois gols.

Com a segunda vitória seguida, a seleção passou a liderar a chave A, com seis pontos. O grupo tem ainda Uruguai, Colômbia e Equador. Amanhã (31) a seleção folga e volta à quadra na quarta (2), às 15h (horário de Brasília) contra a Colômbia, segunda colocada, também com seis pontos, mas em segundo lugar na classificação pelos critérios de desempate.