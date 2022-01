Palmeiras arranca empate com São Bernardo fora de casa no Paulistão

O Palmeiras arrancou empate em 1 a 1 com o São Bernardo, no Estádio Municipal Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O atacante Silvinho abriu o placar para a Pantera e Wesley, em cobrança de pênalti igualou o placar na etapa final.

Um gol pra cá + um gol pra lá = empate no Paulistão Sicredi.

Tuuuudo igual em São Bernardo e Palmeiras.#FutebolPaulista #Paulistao22

