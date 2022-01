Brasil faz 5 a 1 no Equador, na estreia da Copa América de Futsal

A seleção brasileira sobrou em quadra neste sábado (29) na estreia contra o Equador na Copa América de Futsal, em Assunção (Paraguai), com direito a goleada de 5 a 1 na primeira rodada da fase de grupos. Os jogadores Bruno, Pito, João Victor, Daniel e Taffy balançaram as redes a favor do Brasil, e Montaño marcou o gol de honra da equipe equatoriana. Atual campeão (2017), o Brasil vai em busca do 11º título na competição.

A vitória alçou o Brasil à liderança do Grupo 1, que tem ainda Uruguai, Colômbia e Chile. Próximo duelo da seleção será contra o Chile, na segunda-feira (31), às 15h (horário de Brasília).