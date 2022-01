Eliminatórias: Brasil encara Equador que ainda luta por vaga na Copa

Já classificada para a Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira enfrenta o Equador às 18h (horádio de Brasília) desta quinta-feira (27), na capital Quito, em jogo da 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O adversário ainda busca garantir vaga no Mundial deste ano: ocupa a terceira posição, com 23 pontos. Já o Brasil, primeiro na tabela, soma 35, seguido pela Argentina, com 29 pontos.

Hoje é dia de #SeleçãoBrasileira em campo! Vamos em busca de mais uma vitória nas Eliminatórias, hein? Prepare sua torcida!



