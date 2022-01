Elias comanda vitória do Grêmio sobre Caxias pelo Campeonato Gaúcho

O Grêmio estreou com vitória no Campeonato Gaúcho. Atuando com o time de transição e recheado de jovens, o Tricolor superou o Caxias por 2 a 1, nesta quarta-feira (26), na Arena, em Porto Alegre.

Os anfitriões abriram o marcador aos 32 minutos. O meia Rildo escapou da marcação pela esquerda e cruzou para Elias estufar as redes. O atacante marcou também o segundo dos gremistas, de pênalti, aos seis minutos do segundo tempo. Aos 29, o goleiro Felipe tentou afastar uma cobrança de escanteio e acertou a bola nas costas do zagueiro Heitor, que acabou fazendo contra, diminuindo o prejuízo dos visitantes.

Neste sábado (29), o Grêmio encara o Brasil no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). No domingo (30), o Caxias mede forças com o São José no Centenário, em Caxias do Sul (RS).

Inter também vence

Também nesta quarta, o Internacional derrotou o Juventude por 2 a 1 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O jogo abriu a edição 2022 do Gauchão.

O Colorado fez o primeiro aos três minutos da etapa final, com o meia Maurício, completando assistência do lateral Moisés. Cinco minutos depois, Yuri Alberto recebeu cruzamento do também atacante Boschilia pela esquerda e ampliou. Aos 35, o Juventude descontou com o atacante Ricardo Bueno cobrando pênalti cometido pelo volante Rodrigo Dourado.

No sábado, às 19h, o Inter recebe o União Frederiquense no Beira-Rio, em Porto Alegre. No mesmo horário, mas no domingo, o Juventude encara o São Luiz no estádio 19 de Outubro, em Ijuí (RS).

