Handebol brasileiro estreia no Sul Centro-Americano contra o Paraguai

A seleção brasileira masculina de handebol estreia logo mais, às 20h (horário de Brasília) no Campeonato Centro Sul-Americano, contra o Paraguai, no Ginásio Geraldão, em Recife (PE). O jogo, que terá transmissão ao vivo no Canal Olímpico, marca o início do ciclo olímpico rumo para a Olimpíada de Paris (França), em 2024. A partida será aberta ao público, limitado a 300 pessoas: até 54 anos será exigido o passaporte da vacina contra covid-19 com duas doses ou imunização única; a partir dos 55 anos também será cobrada a dose de reforço.

A competição reúne as melhores sete seleções dos dois continentes: além do Brasil e Paraguai, Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica e Uruguai. O torneio garante vaga para o Pan-Americano de 2023, em Santiago (Chile) e não só: os quatro primeiros colocados se credenciam à Copa do Mundo de Handbol (IHF Handball Word Cup), programado para ocorrer na Suécia e Polônia, também no ano que vem.