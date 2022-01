Flamengo tem três jogadores com Covid-19 a dois dias da estreia no Carioca

O Rubro-Negro faz a primeira partida da Taça Guanabara na quarta-feira, 26, às 21h35 no horário de Brasília; a equipe do técnico Paulo Sousa encara a Portuguesa no estádio Luso-Brasileiro

A dois dias da estreia na Taça Guanabara - primeiro turno do Campeonato Carioca - o Flamengo confirmou nesta segunda-feira, 24, que dois jogadores testaram positivo para a covid-19. Segundo o jornalista Venê Casagrande, os atletas infectados são o lateral esquerdo Filipe Luís e o volante João Gomes. Ambos foram dispensados e já cumprem quarentena.

Também pela manhã, a seleção chilena anunciou que o lateral direito rubro-negro Mauricio Isla também contraiu o vírus. Isla defenderia o Chile nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

O Rubro-Negro faz a primeira partida da Taça Guanabara na quarta-feira, 26, às 21h35 no horário de Brasília. A equipe do técnico Paulo Sousa encara a Portuguesa, no estádio Luso- Brasileiro, na Ilha do Governador, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A partida será transmitida ao vivo na Rádio Nacional.

