Projeto leva atividades esportivas para pessoas com deficiência no DF

A partir de hoje (22), Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, vai receber um circuito de atividades esportivas e de lazer voltado para pessoas com deficiência. No centro de Ceilândia, ao lado do Restaurante Comunitário, a estrutura montada vai oferecer aulas de canoagem, SUP (stand-up paddle), yoga, tiro com arco, tênis de mesa, teqball (futebol de mesa) e dança, além de horta comunitária. O projeto ficará disponível no local nos próximos três finais de semana.

O projeto de um parque com 100% de acessibilidade é conduzido pela UNA Parque, da Unidade Nacional de Acessibilidade (UNA), com apoio do Governo do Distrito Federal. A entidade conta com apoio de profissionais qualificados para orientação social, como psicólogo e assistente social, além da oportunidade de convivência e socialização.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Passamos os últimos meses estruturando todas as ações, e as últimas semanas foram intensas na montagem e organização da estrutura em Ceilândia. Agora, a expectativa é grande para o início das atividades, já recebemos muitas inscrições e esperamos atender a comunidade e pessoas de todo o DF”, disse Andréa Pontes, presidente da UNA.

Depois de Ceilândia, o projeto passará por outras regiões administrativas do Distrito Federal. As estruturas adaptadas e acessíveis serão montadas em Samambaia, em fevereiro; no Plano Piloto, em março e abril; e no Guará, em maio. Andréa, Integrante da seleção brasileira de paracanoagem e campeã sul-americana de 2021 na modalidade, destaca a importância da atividade física para todos, em especial para as pessoas com deficiência.

“As atividades físicas trazem inúmeros benefícios para o bem-estar físico e mental, e no caso das pessoas com deficiência são ainda mais importantes. Estimulam autonomia e independência, ajudam na reabilitação e no emocional, com socialização, fortalecimento de vínculos, melhoria da autoestima e redução da ansiedade, estresse e depressão”.

A participação no UNA Parque requer uma inscrição gratuita, que pode ser feita pelo site do projeto.

Tags