Nikão se diz pronto para missão de assumir a camisa 10 do São Paulo

A camisa 10 do São Paulo, que já foi de ídolos como Raí, Pita, Pedro Rocha, Zizinho e Hernanes, agora pertence a Nikão. Apresentado nesta quinta-feira (20) como novo reforço tricolor, o meia-atacante deixou claro que está ciente da responsabilidade que terá pela frente.

"É uma camisa com uma história grande, mas venho para cá fazer meu trabalho. É um clube com uma torcida apaixonante, de uma representatividade muito grande. Aprendi uma frase que levo para a vida: quanto mais é dado, mais é cobrado", declarou o jogador, em entrevista coletiva no centro de treinamentos do clube, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista.