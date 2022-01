Goleiro Fábio chega ao Flu mirando a Libertadores: "está na hora"

Como se fosse a primeira vez. Aos 41 anos, Fábio chega ao Fluminense com uma grande bagagem, títulos e muita vontade de jogar. O Tricolor carioca confirmou na noite desta quarta-feira (19) a contratação do goleiro e, na manha desta quinta-feira (20), o reforço já vestiu a camisa do clube e conversou sobre seu novo desafio.

Apesar do histórico vitorioso e da qualidade inquestionável, a transferência de Fábio para o Fluminense gerou algumas críticas devido à idade do atleta, mas o goleiro afirma que está preparado.