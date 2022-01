Austrália: duplas de Melo e de Monteiro ganham de virada nas estreias

As duplas do mineiro Marcelo Melo e do cearense Thiago Monteiro estrearam com vitória nesta quinta-feira (20) no Aberto da Austrália, em Melbourne. Já Bia Haddad foi superada na segunda rodada pela romena Simona Halep, por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/0) e deu adeus ao torneio individual feminino. Ao lado da cazaque Anna Danilina, Haddad volta à quadra, na segunda rodada da chave de duplas, à 1h (horário de Brasília) contra as tchecas Markéta Vandrousova e Tereza Martincová.