Sada Cruzeiro avança na Copa Brasil de vôlei após W.O. por covid-19

O duelo entre Sada Cruzeiro e Farma Conde Vôlei São José, que aconteceria na noite da próxima quinta-feira (20) pelas quartas de final da Copa Brasil de vôlei masculino, foi cancelado por causa de casos do novo coronavírus (covid-19) na equipe do interior paulista. Com isso, o time mineiro foi declarado vencedor por W.O. e avançará para as semifinais.

No meio da tarde desta quarta, o Farma Conde Vôlei São José informou, por meio de postagem em suas redes sociais, que alguns atletas do elenco testaram positivo para covid-19, sem, no entanto, especificar a quantidade de jogadores contaminados. No mesmo comunicado a equipe afirma que, por não haver tempo hábil para a remarcação da partida, já que a Copa Brasil é uma competição de tiro curto, o time de São José dos Campos será desclassificado por W.O.