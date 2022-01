Rafaelle se torna a primeira brasileira a defender o Arsenal

A zagueira Rafaelle será a primeira jogadora brasileira a defender a equipe feminina do Arsenal (Inglaterra). A defensora de 30 anos, uma das peças mais importantes da seleção de Pia Sundhage, chega aos Gunners, líderes do Campeonato Inglês, após o fim dos cinco anos de vínculo com o Changchun Zhouye (China). No ano passado, ela esteve cedida ao Palmeiras por empréstimo e foi vice-campeã nacional.

“Estou muito empolgada. É incrível poder jogar em uma liga tão forte e competitiva. Estava em busca de um clube no qual pudesse apresentar meu futebol e habilidades e estar no centro do mundo. Esse é meu desafio”, disse Rafaelle ao site oficial de seu novo clube, no qual vestirá a camisa 2.