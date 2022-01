O São Paulo apresentou, nesta quarta-feira (19), mais um reforço para a temporada. Alisson, de 28 anos, assinou contrato até 31 de dezembro de 2024. Além do meia-atacante, o Tricolor do Morumbi já investiu em 2022 nos meias Nikão e Patrick, no lateral-direito Rafinha e no goleiro Jandrei.