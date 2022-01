Murilo chega ao Palmeiras de olho em vaga no time titular

ime que está ganhando se reforça. Mesmo com a dupla de defesa mais segura do país, com Gustavo Gómez e Luan, o Palmeiras apresentou o zagueiro Murilo nesta terça-feira (18) . Contratado junto ao Lokomotiv Moscow, da Rússia, o jogador de 24 anos assinou até o fim de 2026.

Em sua apresentação oficial, Murilo elogiou os companheiros de equipe e sabe que vai ter que lutar por seu espaço dentro do elenco