Futsal: Amandinha e Ferrão repetem dobradinha como melhores do mundo

O Brasil pode não ostentar a coroa de campeão mundial no futsal desde 2012, mas o país continua protagonista da modalidade. Nesta terça-feira (18), Amandinha e Ferrão foram eleitos os melhores jogadores do mundo (feminino e masculino, respectivamente) pelo site italiano Futsal Planet, referência no esporte da bola pesada.

Premiados! Três brasileiros foram lembrados no Futsal Awards de hoje!



Melhor jogador do mundo - Ferrão



Melhor goleiro do mundo - Guitta



Melhor jogadora do mundo - Amandinha



