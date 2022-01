Brasília e Recife são escolhidas como sedes do AmeriCup de Basquete

A Federação Internacional de Basquete (FIBA) anunciou nesta terça (18) que as cidades de Brasília e Recife foram escolhidas como as sedes da AmeriCup masculina, principal competição de seleções do basquete das Américas. O Brasil já havia conquistado o direito de sediar o evento em agosto do ano passado e 13 cidades estavam na disputa para receber os jogos. A AmeriCup será realizada de 2 a 11 de setembro deste ano.

O Brasil não é o palco da competição desde 1984, quando inclusive conquistou um de seus quatro títulos. Apenas os Estados Unidos, com sete trofeus em 18 edições, foi campeão mais vezes do que a seleção brasileira.