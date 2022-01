Bia Haddad estreia com vitória no Aberto da Austrália

A paulista Bia Haddad, tenista número um do país, ficou três anos sem disputar a chave principal de um Grand Slam, mas retornou com vitória. Na manhã desta terça-feira (18), ela derrotou a norte-americana Katie Volinets por 2 sets a 1 (parciais de 3/6, 6/2 e 6/3) na estreia no Aberto da Austrália, em Melbourne. Ela já tem um compromisso complicado na próxima rodada: encara a romena Simona Halep, ex-número 1 do mundo e atual 15ª colocada no ranking mundial da WTA. O duelo acontece nesta quarta (19), em horário ainda a ser definido.

"Vai ser um jogo duro contra uma jogadora de alto nível, que está procurando voltar ao seu melhor, da mesma forma que eu também estou. Quero alcançar os meus objetivos e, para isso, quero estar nesses grandes jogos, nas quadras grandes e contra grandes jogadoras", afirmou Haddad, em declaração enviada pela assessoria da tenista.