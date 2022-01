Rams x Cardinals ao vivo: onde assistir ao jogo da NFL hoje, 17

Los Angeles Rams e Arizona Cardinals se se enfrentam hoje, segunda, 17 de janeiro (17/01), em partida válida pela National Football League (NFL). O jogo está marcado para começar às 22 horas e 15 minutos (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos (EUA).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal ESPN 2 e no serviço de streaming Star+, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo e demais informações ao final do texto.

Rams x Cardinals ao vivo: onde assistir

ESPN: canal televisivo por assinatura

Star+: plataforma de streaming para assinantes

Quando será Rams x Cardinals

Hoje, 17 de janeiro (17/01), às 22 horas e 15 minutos (horário de Brasília)

Onde será Rams x Cardinals

SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos

