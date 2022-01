Coluna - Ano paralímpico tem overdose de Mundiais e Jogos de Inverno

Antes, O CTP abrigará o Campeonato das Américas de goalball, de 15 a 22 de fevereiro. Primeiro compromisso oficial do Brasil desde o inédito ouro pbaaralímpico da seleção masculina em Tóquio, o torneio servirá de preparação para o Mundial, assim como a Malmö Intercup, evento tradicional e que costuma reunir as potências da modalidade. A competição na cidade sueca de Malmö está marcada entre 5 e 8 de maio.

A estrutura da capital paulista também receberá eventos preparatórios para outros Mundiais. No primeiro fim de semana de julho, o local sediará uma inédita etapa do Grand Prix de judô. As demais provas do circuito estão marcadas para Antalya (Turquia), de 23 e 25 de abril, e Nur Sultan (Cazaquistão), em 28 e 29 de maio. O primeiro desafio da temporada que marca novidades no regulamento do judô paralímpico será o tradicional Aberto da Alemanha, em Heidelberg, entre 18 e 22 de fevereiro.

Também em julho, entre os dias 9 a 19, está prevista a Copa América de Basquete em Cadeira de Rodas. A data proposta pela Confederação Brasileira da modalidade (CBBC) ainda está em negociação, já que a federação internacional (IWBF, sigla em inglês) gostaria de prolongar a disputa em dois dias. A competição no CTP classificará as quatro melhores seleções do masculino e as três do feminino ao Mundial dos Emirados Árabes.