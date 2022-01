Vasco, Palmeiras e Inter avançam às oitavas de final da Copinha

Time com melhor campanha ofensiva na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vasco passou sufoco neste sábado (15), em Osasco (SP) . O Gigante da Colina empatou com o Audax em 1 a 1 no tempo normal e só garantiu classificação para as oitavas de final após vencer por 4 a 3 na disputa de pênaltis.

