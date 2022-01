Philippe Coutinho estreia com gol e salva Aston Villa contra United

Convocado pelo técnico Tite na última quinta-feira (13) para os jogos da seleção brasileira contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, Philippe Coutinho precisou de apenas 14 inutos em campo para dar uma resposta a quem questionava sua presença no escrete canarinho.

Coutinho estreou neste sábado (15) pelo Aston Villa em partida contra o Manchester United, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, e foi fundamental para arrancar o empate de 2 a 2. Os Red Devils venciam por 2 a 0 quando o brasileiro entrou em campo, aos 22 minutos do segundo tempo. Aos 31 minutos, ele recebeu passe, tabelou com com Chukwuemeka e, quando dominou, Fred tentou o corte. A bola sobrou nos pés de Ramsey, que diminuiu. Aos 36 minutos, foi a vez de Ramsey avançar pela esquerda e tocar para Coutinho fazer o dele e deixar tudo igual no Villa Park.