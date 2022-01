Fluminense domina Ponte Preta e avança às oitavas da Copa São Paulo

Três equipes encerraram a tarde desta sexta-feira (14) garantidas nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Destaque à vitória do Fluminense por 3 a 0 sobre a Ponte Preta no Estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão (SP).

O Fluminense saiu na frente com um minuto da etapa inicial, em cabeçada do atacante John Kennedy, após cruzamento do lateral Jhonny pela direita. Aos 36, Matheus Martins foi derrubado na área pelo zagueiro Henrique. Ele próprio bateu e converteu a penalidade. No segundo tempo, aos 47 minutos, o também atacante Luan Brito chutou de fora da área e definiu o placar.

O Tricolor pega o vencedor do confronto entre Santos e Ferroviária, que jogam às 19h30 (horário de Brasília) desta sexta, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O próximo duelo dos cariocas ainda terá data, local e horário anunciados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Também nesta sexta à tarde, Bahia e Mirassol se classificaram ao baterem Votuporanguense e Sport por 1 a 0 e 2 a 0, respectivamente. Baianos e paulistas serão adversários na próxima fase da Copinha e aguardam a FPF informar quando e onde será a partida.

Na Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP), o Bahia fez o gol da vitória aos 48 minutos do primeiro tempo, em falta cobrada pelo meia Patrick. No Estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo (SP), o Mirassol abriu o placar aos 41 minutos de jogo. O atacante Kauan encobriu a marcação e deixou o volante Du Fernandes na cara do gol para abrir o placar. Nos acréscimos da etapa final, o atacante Tota aproveitou uma saída errada do goleiro Adriano e decidiu a classificação dos paulistas.

