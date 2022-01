Sob muita chuva, Palmeiras empata com Água Santa na Copinha

Jogando em um gramado muito pesado, causado pela chuva, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Água Santa, nesta terça-feira (11), no estádio Municipal José Batista Pereira Fernandes, em Diadema, pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo com este resultado, o Verdão terminou a primeira fase da competição na liderança do Grupo 28, com 7 pontos.

Fim de jogo: Água Santa 1x1 Palmeiras. #AvantiPalestra #CriasDaAcademia pic.twitter.com/Ia9uD7jBr1 — Palmeiras