São Paulo anuncia contratação de Nikão

O São Paulo anunciou, na tarde desta terça-feira (11), a contratação do meio-campista Nikão, de 29 anos. Destaque do Athletico-PR, o jogador fechou com o Tricolor Paulista até o fim de 2024. Pelo Furacão, Nikão conquistou dois títulos da Sul-Americana (2018 e 2021), uma Copa do Brasil (2019) e dois campeonatos paranaenses (2016 e 2020). Ele é o quinto reforço do ano, antes o Tricolor já havia confirmado as contratações de Patrick, Rafinha, Alisson e Jandrei. O novo integrante da equipe já se apresentou ao clube, assim como o restante do elenco.