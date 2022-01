Copinha: Internacional fecha 1ª fase com aproveitamento perfeito

O Internacional superou o União Mogi por 3 a 0, nesta segunda-feira (10) no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, e encerrou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 100% de aproveitamento. Desta forma o Colorado garantiu a primeira posição do Grupo 25 da Copinha, se credenciando a enfrentar o Flamengo de Guarulhos no mata-mata.