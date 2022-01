Com equipe alternativa, Fluminense derrota Matonense na Copinha

Já classificado para a segunda fase da Copa São Paulo Júnior, o Fluminense derrotou a Matonense por 3 a 2, nesta segunda-feira (10) no estádio Municipal Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão, e garantiu 100% de aproveitamento na primeira fase da competição.

VEEEEEEENCE O FLUMINENSE! Com dois gols de Luan Brito e um de Guilherme, os #MlksDeXerém vencem de virada a Matonense por 3 a 2 e se classificam para a segunda fase da @copinha com o primeiro lugar do grupo! #VemQueTem

