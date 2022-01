Copa Africana de Nações começa com vitória de Camarões

Graças a dois gols do atacante Aboubakar, a anfitriã Camarões derrotou Burkina Faso por 2 a 1, neste domingo no estádio Olembe, em Yaoundé, na partida inaugural da Copa Africana de Nações.

FULL-TIME! ⏰ #TeamCameroon 2️⃣-1️⃣ #TeamBurkinaFaso



Cameroon earn all 3️⃣ points despite being a goal down near the end of the first 45’ ✔️



The hosts mean business

