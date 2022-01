Copa São Paulo: Vasco aplica goleada de 12 a 0 no Rio Claro

O Vasco aplicou a maior goleada, até aqui, da primeira fase da atual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao superar o Rio Claro. Com este resultado, obtido em Santana de Parnaíba, o Cruzmaltino ficou na liderança do Grupo 12 com 6 pontos, além de carimbar a vaga para a próxima fase.

Fim de jogo!

Vasco goleia o Rio Claro por 12 a 0 pela 2ª rodada da @Copinha. Gols marcados por Figueiredo (3), Marlon Gomes (2), Marcos Dias (2), Vinícius (2), Rodrigo e Marlon Santos, e Andrey. Próximo compromisso será na terça-feira (11/01), contra o Ska Brasil. pic.twitter.com/FLlwDLIngI — Vasco Base (@vascobase) January 8, 2022

O destaque da vitória foi Figueiredo, que balançou as redes adversárias em três oportunidades. Marlon Gomes (dois gols), Marcos Dias (dois gols), Vinícius (dois gols), Rodrigo, Marlon Santos e Andrey completaram o placar.

Verdão classificado

Quem também teve facilidade para vencer e se classificar foi o Palmeiras, que bateu o Real Ariquemes por 3 a 0 no estádio Municipal Jose Batista Pereira Fernandes, em Inamar, pelo Grupo 28 da Copinha.