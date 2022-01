Argentino Martín Benítez fecha com o Grêmio

O Grêmio anunciou nesta quarta-feira (5) a contratação do meio-campista Martín Benítez. O argentino chega ao Tricolor do Morumbi com contrato de empréstimo até o final de 2022, com opção de compra.

Martín Benítez é mais um #ReforçoTricolor para a temporada 2022! O meia-atacante argentino vem do Independiente, tendo passado por Vasco e São Paulo.



SEJA BEM-VINDO, EL LOBO!