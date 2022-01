Vasco se reapresenta com elenco reduzido e desfalques

Depois da melancólica temporada de 2021, o Vasco se reapresentou, nesta segunda-feira (3), no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus. E assim alguns mistérios que invadiram as cabeças dos torcedores nas últimas semanas finalmente foram revelados.

O clube terá um elenco bastante modificado. Após as despedidas, no fim do ano passado, de Léo Jabá, Wálber, Michel, Germán Cano, Andrey, Morato, Marquinhos Gabriel, Zeca, Ernando, Rômulo e Ricardo Graça, o Vasco confirmou a saída de mais atletas.

A principal perda é de Leandro Castán. O zagueiro, capitão da equipe nas campanhas anteriores, tem contrato com o clube até o fim de 2022, mas não será utilizado, assim como o goleiro Vanderlei. Os dois treinarão em horário alternativo a partir da próxima quarta-feira (5). Já o atacante Daniel Amorim chegou ao fim do contrato e não faz parte dos planos.

