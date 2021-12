Retrospectiva 2021: Brasil faz história na Olimpíada de Tóquio

A capital japonesa foi palco, em 2021, de um feito histórico do esporte olímpico brasileiro. Na edição dos Jogos de 2020, disputada nesse ano por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Time Brasil faturou 21 medalhas. Foram sete ouros (igualando o recorde da edição de 2016 no Rio de Janeiro), seis pratas e oito bronzes. Total que representou a melhor campanha verde e amarela nos 125 anos de história dos Jogos Olímpicos da era moderna, desde a edição inaugural em Atenas 1896.

As conquistas levaram o Brasil ao 12º lugar no quadro de medalhas e ao pódio em 13 modalidades. O desempenho feminino colaborou de forma decisiva para o sucesso nacional. De forma inédita, as brasileiras conquistaram 3 ouros em uma edição e totalizaram 9 pódios (foram ainda 4 pratas e 2 bronzes). Ao todo, 42,3% dos pódios verde e amarelos vieram de atletas do sexo feminino. A marca mais expressiva anteriormente era de 41,2% das conquistas, obtida em Pequim 2008 (2 ouros, 1 prata e 4 bronzes).