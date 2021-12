Africanos conquistam a São Silvestre e brasileiros ficam no pódio

A queniana Sandrafelis Tuei foi a vencedora no feminino, com a brasileira Jenifer do Nascimento chegando em terceiro, e o etíope Belay Bezabh venceu no masculino, com Daniel Nascimento em segundo

Ocorreu, na manhã desta sexta-feira, 31, a mais tradicional corrida de rua do Brasil, com a 96ª edição da São Silvestre. Tanto no feminino, quanto no masculino, o vencedor veio do continente africano, com o Brasil conseguindo pódio nas duas categorias.

Campeã em 2018, a queniana Sandrafelis Tuei repetiu o feito nesta sexta-feira e foi a grande vencedora da 96ª edição da São Silvestre. O bi veio com muita tranquilidade, já que a corredora abriu grande vantagem na liderança a partir da metade da prova, cravando o tempo de 50'06. A segunda colocação ficou com a etíope Yenenesh Dinkesa, enquanto a brasileira Jenifer do Nascimento ocupou a terceira posição.

As brasileiras Valdinele dos Santos Silva e Francieli dos Santos Moura também foram grandes destaques, terminando na quarta e quinta colocação, respectivamente.

A corrida desta sexta marcou o retorno da São Silvestre, já que a prova de rua mais tradicional da América Latina não foi realizada, devido ao estado crítico da pandemia. Nesta edição, foram adotados protocolos anticovid, como a recomendação do uso de máscaras na largada e na chegada e o limite de 20 mil inscritos.

A prova foi inicialmente disputada passo a passo por Sandrafelis e por Yenenesh, que abriram grande distância para o restante das corredoras dez minutos após a largada. No entanto, apenas a queniana manteve o ritmo a partir da metade da corrida, deixando a etíope para trás.

Masculino

Belay Bezabh manteve a hegemonia africana na Corrida Internacional de São Silvestre. O etíope adotou um ritmo bastante intenso para deixar para trás todos os seus concorrentes e se sagrar bicampeão da maior prova de rua da América Latina ao cruzar a linha de chegada em 44min54s, repetindo o roteiro de 2018, quando venceu pela primeira vez.

Belay Bezabh dividiu os últimos metros da prova com Daniel Nascimento. O brasileiro esteve lado a lado com o etíope até a Av. Brigadeiro Luis Antônio, quando acabou perdendo gás e vendo as chances de colocar seu país no lugar mais alto do pódio ir por água abaixo. Todavia, o atleta conseguiu cruzar a linha de chegada na segunda colocação, cravando 45min09s.

O boliviano Hector Flores, em terceiro (45min15s), o queniano Elisha Rotich (46min26s), em quarto, e o brasileiro José da Silva (46min35s), em quinto, fecharam o pódio.

O bom desempenho de Daniel Nascimento na 96ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre tem influência da preparação que o atleta fez no Quênia. No país africano, o brasileiro treinou com os melhores fundistas do mundo e pôde adquirir um pouco da experiência e técnica dos principais corredores do mundo.

Logo nos primeiros quilômetros, Daniel assumiu a frente do pelotão e manteve um ritmo intenso desde o fim da Av. Paulista até a Av. Pacaembu. Mas, diferentemente da prova feminina, na masculina os corredores competiram de forma mais agrupada, sem deixar seus rivais abrirem uma distância considerável.

Daniel e Belay Bezabh só conseguiram se distanciar do restante do pelotão na segunda metade da prova. A partir daí, a disputa se concentrou entre o brasileiro e o etíope, mas, nos metros finais, prevaleceu a força do estrangeiro.

