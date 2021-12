Stephen Curry se torna recordista de cestas de 3 na NBA

O armador do Golden State Warrior, Stephen Curry, se tornou na noite desta terça-feira (14) o recordista da NBA (Associação Nacional de Basquete, em tradução livre) em arremessos de três pontos convertidos na temporada regular ultrapassando Ray Allen. No jogo contra o New York Knicks em Nova York, no ginásio Madison Square Garden, Curry converteu duas bolas de três no primeiro quarto e estabeleceu o novo recorde da liga norte-americana de basquete.

Com as quatro cestas que converteu na noite de hoje, Curry acertou 2.978 bolas de três em 789 jogos superando o ala-armador Ray Allen, que tinha a marca de 2.973 cestas de três em 1.300 partidas. Após ter seu recorde superado, Allen, que estava no ginásio, cumprimentou Curry.

Curry começou a partida no Garden precisando de apenas duas cestas de três para estabelecer o novo recorde, depois de converter 5 arremessos em 15 tentativas na vitória de segunda-feira contra o Indiana Pacers, quando marcou 26 pontos.

No jogo da noite desta terça, contra o Knicks, Curry converteu cinco arremessos de três em 14 tentativas e marcou 22 pontos. O Golden State venceu o Knicks por 105 a 96 e mantém a melhor campanha da temporada, com 23 vitórias e cinco derrotas.

