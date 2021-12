Internacional anuncia a saída do técnico Diego Aguirre

O Internacional anunciou, na noite desta quarta-feira (15), o fim do contrato com o técnico uruguaio Diego Aguirre. “O Sport Club Internacional e o técnico Diego Aguirre decidiram em comum acordo pelo fim do contrato de trabalho”, diz a nota do Colorado.

Internacional e Diego Aguirre decidiram em comum acordo pelo fim do contrato de trabalho. Também deixam o Clube o auxiliar técnico Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Piñatares. Agradecemos pelo profissionalismo e desejamos sucesso na sequência de suas carreiras. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 16, 2021

Além do treinador, deixam o clube gaúcho o auxiliar técnico Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Piñatares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em sua segunda passagem pelo Internacional, no segundo semestre de 2021, o técnico uruguaio comandou a equipe em 35 partidas, com 11 vitórias, 12 empates e 12 derrotas.

Tags