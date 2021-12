Uefa sorteia jogos das oitavas da Liga dos Campeões

Os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa foram definidos nesta segunda-feira (13), na sede da União das Associações Europeias de Futebol (Uefa, sigla em inglês), em Nyon (Suíça). Maior vencedor do torneio, com dez títulos, o Real Madrid (Espanha) terá pela frente o Paris Saint-Germain (França), dos atacantes Lionel Messi e Neymar.

O sorteio teve que ser realizado duas vezes. Segundo a Uefa, o software que indica aos juízes da entidade quais os adversários elegíveis para cada clube apresentou um "erro material". O problema foi constatado quando o Manchester United (Inglaterra) foi selecionado para encarar o Villarreal (Espanha), o que não seria possível pelo regulamento, pois ambos estiveram no mesmo grupo da primeira fase.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.

December 13, 2021

A nova definição colocou o Atlético de Madrid (Espanha) no caminho do United, do atacante Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história da competição, enquanto o Villarreal terá como oponente a Juventus (Itália). Já o atual campeão Chelsea (Inglaterra) medirá forças com o Lille (França), no único confronto repetido do sorteio anulado.

Vice na temporada 2020/21, o Manchester City (Inglaterra) será adversário do Sporting (Portugal). O também português Benfica enfrentará o Ajax (Holanda). Por fim, Bayern de Munique (Alemanha) e Liverpool (Inglaterra), que encerraram a primeira fase com 100% de aproveitamento, terão pela frente RB Salzburg (Áustria) e Inter de Milão (Itália), respectivamente.

Round of 16 draw ✔️



Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

As partidas de ida dos confrontos estão marcadas para os dias 15/16 e 22/23 de fevereiro, enquanto as de volta serão realizadas em 8/9 e 15/16 de março. Real, United, Juventus, Lille, City, Ajax, Bayern e Liverpool, por terem melhor campanha, farão o segundo jogo como anfitriões. O sorteio do chaveamento das quartas de final e das semifinais serão em 18 de março. A decisão será na Gazprom Arena, em São Petersburgo (Rússia), em 28 de maio.

