Judô: campeã olímpica, Sarah Menezes será técnica da seleção feminina

Medalhista de ouro nos Jogos de Londres (Reino Unido), em 2012, Sarah Menezes será treinadora da seleção feminina de judô durante o ciclo olímpico de Paris (França). O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira da modalidade (CBJ), nesta segunda-feira (13). A apresentação será na terça-feira (14), na abertura da seletiva que definirá a equipe nacional de 2022, em Pindamonhangaba (SP).

Sarah se aposentou dos tatames no fim de 2020, após anunciar que estava grávida - a filha, Nina, nasceu em maio deste ano. A piauiense de 31 anos (15 deles na seleção principal) e que também disputou as Olimpíadas de Pequim (China), em 2008, e do Rio de Janeiro, em 2016, terá como coordenadora técnica Andréa Berti, que era responsável pela equipe júnior e esteve nos Jogos de Barcelona (Espanha) e Atlanta (Estados Unidos), em 1992 e 1996, respectivamente.