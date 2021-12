Pelé tranquiliza fãs após última sessão de quimioterapia do ano

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, manifestou-se pela primeira vez desde que retornou ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para sequência do tratamento contra um tumor no cólon intestinal, que retirou no último dia 4 de setembro. Em publicação no Instagram nesta quinta-feira (9), em que aparece com o punho erguido, em sinal de celebração, o Rei do Futebol disse que passou por “pequenas sessões de quimioterapia” e aproveitará a internação para realizar novos exames.

“Hoje eu estou no Albert Einstein fazendo a última sessão de 2021. Eu quis dividir essa conquista com vocês. Afinal, toda pequena vitória é um motivo para comemorar, não acham? Vou aproveitar essa chance para fazer uma nova bateria de exames, então vou ficar alguns dias por aqui. Não se preocupem, eu estou apenas me preparando para as festas de final de ano!”, escreveu Pelé.