Fluminense recebe Chapecoense em busca de vaga na Libertadores

O Fluminense recebe a Chapecoense, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (9) no estádio do Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. E o Tricolor das Laranjeiras chega ao confronto com o lanterna da competição com um objetivo claro, garantir um vaga direta para a fase de grupos da próxima edição da Taça Libertadores.

Ocupando a 7ª posição da classificação com 51 pontos, o Fluminense tem que vencer o já rebaixado Verdão do Oeste (que tem apenas 15 pontos) e torcer por um tropeço do Bragantino (6º colocado com 53 pontos, que mede forças com o Internacional) para conseguir uma vaga direta para a principal competição de clubes do continente. Mantendo o 7º lugar, o time das Laranjeiras fica na Pré-Libertadores