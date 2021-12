Seleção masculina é convocada para treinos em São Paulo

Período de treinos acontece entre os dias 12 e 20 de dezembro, sendo a segunda oportunidade da equipe se reunir após conquista do terceiro lugar na Copa do Mundo

O técnico Marquinhos Xavier convocou nesta terça-feira, 7, a seleção masculina de futsal para um período de treinos na cidade paulista de Sorocaba entre os dias 12 e 20 de dezembro. Esta é a segunda oportunidade na qual a equipe se reúne após a conquista do terceiro lugar na Copa do Mundo, disputada na Lituânia.

Nesta convocação foram chamados tanto atletas que atuam no exterior como no Brasil, com exceção dos que defendem Cascavel e Magnus Futsal, finalistas da Liga Nacional de Futsal (LNF). A decisão da competição nacional será transmitida, a partir do próximo domingo, 12, pela TV Brasil.

Sobre o assunto Manchester City perde por 2 a 1 para o RB Leipzig pela Champions League

Messi e Mbappé brilham, e PSG goleia Brugge pela Champions League

Real Madrid bate Inter de Milão e avança em primeiro no grupo D da Champions

Liverpool vence Milan de virada e encerra fase de grupos com 100% de aproveitamento

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Convocados para a seleção:

Goleiros: Willian - Joinville e Françoar - Minas Tênis Clube.

Fixos: Marlon - Palma - ESP, Léo Santana - El Pozo - ESP e Allan - Atlético Erechim.

Alas: Valério - El Pozo - ESP, Marcênio - Barcelona – ESP, Matheus -Barcelona - ESP, Dyego - Barcelona - ESP, Pito - Barcelona - ESP e Arthur - Benfica - POR.

Pivôs: Ferrão - Barcelona - ESP, Rocha - Carlos Barbosa e Rafael Santos - El Pozo – ESP.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags