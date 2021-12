Handebol: seleção feminina encerra 1ª fase do Mundial com goleada

Uma publicação compartilhada por CBHb (@cbhb1)

O Brasil está no Grupo 4 da próxima fase, novamente com Croácia e Japão (contra quem não voltam a jogar) e terá pela frente Argentina, Áustria e Espanha, que vieram do Grupo H. As brasileiras levam consigo os quatro pontos somados nas vitórias sobre croatas e japonesas. Apenas dois times da chave avançam às quartas de final.

O primeiro compromisso pela segunda fase será nesta quarta-feira (8), no palácio de esportes da cidade de Torrevieja, em horário a ser anunciado. O adversário será o terceiro do Grupo H, que ainda depende do jogo entre Espanha e Áustria para definição das posições finais. As equipes europeias se enfrentam ainda nesta segunda, às 16h30 (horário de Brasília).