Com formato mantido, Copa do Nordeste sorteia grupos da edição 2022

As chaves da próxima edição da Copa do Nordeste foram sorteadas nesta segunda-feira (6). Atual campeão, o Bahia aparece no Grupo B, ao lado de Náutico, CRB, Botafogo-PB, Altos, Floresta, Souza e Ceará, vice em 2021. No Grupo A estão Fortaleza, Sport, CSA, Sampaio Corrêa, Campinense, Globo, Atlético-BA e Sergipe.

