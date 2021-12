Já campeão, Atlético-MG recebe Bragantino em reencontro com torcida

O Atlético-MG terá casa cheia no primeiro jogo ao lado da torcida desde a confirmação do título brasileiro por antecipação. Neste domingo (5), às 16h (horário de Brasília), o Galo encara o Red Bull Bragantino no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 37ª e penúltima rodada da competição. A partida será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.